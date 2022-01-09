حمدي الميرغنى: الزعيم ضربني قلم في"فلانتينو" ما كانش مكتوب في المشهد

تحدث الفنان حمدي الميرغنى، عم ذكرياته في مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام قائلا أنه أثناء أحد مشاهد المسلسل ضربني الزعيم قلم ما كنش مكتوب فى المشهد وقعدنا كلنا نضحك على اللي حصل".



وعن أشرف عبد الباقي قال الميرغني خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة: “ده أستاذنا وشاهد على عقد زواجي”.

وتطرق إلى صداقته مع مصطفى خاطر، قائلا: “أنا اشتغلت معاه صبي نقاش قبل الشهرة”.

كما سرد موقفا طريفا لكريم عفيفى قائلا: "كانت معاه زمان عربية 128 وورق العربية كان في السيارة، وأنور رماها في الشارع ورجعو تانى يدوروا عليها".