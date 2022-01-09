بعد وفاتها بكورونا.. 10معلومات عن المستشارة تهاني الجبالي

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تهاني الجبالي
تهاني الجبالي
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توفيت قبل قليل، المستشارة تهاني الجبالي، جراء إصابتها بكورونا.

نائب رئيس المحكمة الدستورية

يذكر أن "الجبالي"،، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة.

إصابتها بكورونا

وأصيبت الجبالي بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ونُقلت إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج إلا أنها توفيت جراء إصابتها بالفيروس.

ونعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن المستشارة تهاني الجبالي:

بدايتها وتعليمها

1- ولدت في 20 نوفمبر 1950، لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية.

2- حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها العام 1973.

3- بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية.

مسيرتها المهنية

4- انتخبت كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

5- عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافي.

6- في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.

مناصب وتكريمات

7- وصلت لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

8- اثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها، وحينها أفتى شيخ الأزهر قبل تعيينها بأن تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.

9- شاركت في ثورتي يناير ويونيو وترى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من مخطط لإسقاطها.

10- حصلت على المركز الأول بين السيدات الأكثر تأثيرا في مصر لعام 2014 وذلك بالمناصفة مع الإعلامية ريهام سعيد، كما حصلت منفردة على نفس المكانة في 2015، وحصلت على عشرات الأوسمة والدروع والتكريمات.

المستشارة تهاني الجبالي بفيروس كورونا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

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