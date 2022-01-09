صفقة تبادلية بين توتنهام ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام يستهدف إبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وحسبما ذكر "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن توتنهام عرض على يوفنتوس صفقة تبادلية تتضمن الأمريكي ويستون ماكيني (السيدة العجوز) مقابل الفرنسي تانجي ندومبيلي (السبيرز).



ورفض يوفنتوس هذا العرض، لأن رغبته الأولى تتمثل في الحصول على 30 مليون يورو نظير رحيل ماكيني.



ويرحب اليوفي بدخول ماكيني في صفقة تبادلية مع توتنهام، لكن بشرط أن يتمتع لاعب السبيرز بأهمية في خطة المدرب ماسيميليانو أليجري، بالإضافة إلى حصوله على راتب مناسب.



وأوضح الموقع الإيطالي أن راتب ندومبيلي يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، الأمر الذي يرفضه يوفنتوس بشكل قاطع، لأن النادي الإيطالي يرغب في خفض قيمة الرواتب داخل الفريق.

