ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى قرابة 3 مليار دولار سبتمبر الماضي



قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات البترولية وغير البترولية شهدت ارتفاعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية نحو 729 مليون دولار، بينما كانت نحو 259 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون دولار.



وأضافت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 2725 مليون دولار، في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2270 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 455 مليون دولار.



وكانت الصادرات المصرية من منتجات البترول قد بدأت الارتفاع بنسبة كبيرة في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة منتجات البترول نحو 504 ملايين دولار، بينما كانت 77 مليون دولار في شهر مايو عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 554.7%.



وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.