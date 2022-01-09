ارتفاع الإمدادات النفطية لدول خارج أوبك إلى 300 ألف برميل يوميا



ارتفع إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خـلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 300 ألف برميل / يوم أي بنسبة 0.4 % مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 63.5 مليـون برميل / يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.1 مليون برميل / يوم، أي بنسبة 3.3 % مقارنـة بـالربع المماثـل مـن العام الماضي،وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك ".



وأضاف التقرير، يعزي ذلك الارتفاع في إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خـلال الربع الثالث من عام 2021 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات النفطية من أوروبا وأمريكا الجنوبيـة، فضـلًا عن ارتفاع إنتاج دول أوبك + غير الأعضاء في منظمة أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) تماشيًا مـع آليـة الزيـادة الشهرية في الإنتاج المتفق عليها.



وشهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى) ارتفاعًا بنحـو 1.7 مليـون برميل / يوم خلال الربع الثالث مـن عـام 2021، أي بنسبة 1.8 % مقارنـة بـالربع السابق ليصـل إلـى 95.6 مليون برميل / يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 5.2 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل مـن الـعـام السابق.

