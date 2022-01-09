تعرف على موعد ومكان جنازة المستشارة تهاني الجبالي

رحلت المستشارة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي اليوم السبت الموافق التاسع من يناير 2022، عقب تدهور حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفاة تهاني الجبالي

وتصدرت المستشارة تهاني الجبالي تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان خبر وفاتها، حيث تساءل الكثيرون عن سبب الوفاة، وتفاصيل موعد ومكان جنازتها.

تفاصيل جنازة تهاني الجبالي

من جانبه أوضح أحد أقارب تهاني الجبالي أن أن صلاة الجنازة ستقام بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، وسيتم بعدها تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، ودفنها بمقابر الأسرة.

إصابة تهاني الجبالي بكورونا

ونقل الراحلة المستشارة السابقة بالمحكمة الستورية العليا لإحدى غرف الرعاية المركزة بعدما أصيبت قبلها بفيروس كورونا ومع تدهور حالتها أودعت بمستشفى العجوزة قسم "الرعاية الفائقة.

إعلان خبر وفاة تهاني الجبالي

وأعلن زوج نجلة شقيقها معتز سامي على حسابه الرسمية عبر "فيس بوك" خبر وفاة المستشارة تهاني الجبالي قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله تعالي المستشارة تهاني الجبالي، عمة زوجتي.. إنا لله وانا اليه راجعون".

تهاني الجبالي تنقل إلى مستشفى العجوزة

وتوفيت تهاني الجبالي داخل مستشفى العجوزة حسبما أكد مصدر مقرب من الأسرة مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الدفنة والعزاء عقب نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بمحافظة الغربية.

مرض تهاني الجبالي

وعانت تهاني الجبالي في الأيام السابقة بمشاكل صحية خطيرة إثر تداعيات إصابها بكورونا حيث وصفت حالتها بالحرجة، بعد اكتشاف إصابتها بكورونا، عقب المسحة التي قامت بها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

آخر كلمات تهاني الجبالي

وقالت الراحلة تهاني الجبالي في آخر تصريح لها هاتفيا مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار"، إن المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تساعد على الفهم الوطني والديني من خلال الامتثال بالقيم الأصيلة، مضيفة أن أي شعب لا يتذكر هويته الوطنية لا يستطيع قراءة المستقبل.

طلب تهاني الجبالي الأخير

وطالبت تهاني الجبالي في آخر ظهور لها الجميع بالتكاتف لمواجهة الحرب الشرسة التي تهدف إلى تغييب المواطن المصري مؤكدة أن هناك أشخاصًا لا يعلمون ما يجري في العالم.