حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9-1-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ9 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال فترات الليل شديدة البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجة.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.