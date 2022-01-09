حقيقة توقيع الأهلي مع أحمد رفعت

الفجر الرياضي
أحمد رفعت
أحمد رفعت
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أوضح مسئولو النادي الأهلي حقيقة ما تردد عن توقيع أحمد رفعت لاعب فيوتشر إف سي لمدة ثلاثة مواسم للقلعة الحمراء.


ونفى مسئولو الأهلي تلك الأنباء تماما، وأكدوا أن أحمد رفعت لاعب جيد ولكن لم يدخل النادي في مفاوضات لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي، والأهلي لم يحصل على توقيعه كما تردد.


وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن البعض ربط رحيل كهربا إلي الدوري التركي علي سبيل الإعارة بضرورة ضم لاعب في نفس مركزه ولذا ترددت أنباء التعاقد مع رفعت.


وقدم أحمد رفعت مستويات مميزة فى بطولة كأس العرب، مما جعله على رادار أكثر من فريق سواء محليًا أو عربيًا.
 

الأهلي فيوتشر أحمد رفعت كهربا صفقة أحمد رفعت
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