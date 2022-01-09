جدول مباريات أمم إفريقيا ومواعيد مواجهات منتخب مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا، تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الأحد الموافق التاسع من يناير 2022، في النسخة الـ33 من البطولة الأكبر في إفريقيا والتي تستضيفها الكاميرون.

جدول مباريات أمم إفريقيا

وتصدر جدول مباريات أمم إفريقيا اليوم الأحد تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث تنطلق البطولة اليوم 9 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير 2022، في محفل دولي ينتظره الكثيرون.

جدول مباريات أمم إفريقيا وأبرز المواجهات

ويبحث المصريون وعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي عن جدول مباريات أمم إفريقيا من أجل متابعة البطولة التي تعتبر محط أنظار وكلاء اللاعبين في العالم، من أجل متابعة النجوم المشاركون في البطولة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها الكرام جدول مباريات أمم إفريقيا في السطور التالية:

جدول مباريات أمم إفريقيا 2022

الجولة الأولى

الأحد 9 يناير

الكاميرون – بوركينا فاسو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

إثيوبيا – الرأس الأخضر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الاثنين 10 يناير

السنغال – زيمبابوي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

غينيا – ملاوي الساعة السادسة بتوقيت مصر

المغرب – غانا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

جزر القمر – الغابون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر - سيراليون 3 عصرا بتوقيت مصر

نيجيريا – مصر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

السودان – غينيا بيساو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 12 يناير

تونس – مالي 3 عصرا بتوقيت مصر

موريتانيا - غامبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غينيا الاستوائية – ساحل العاج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا “ الجولة الثانية”

الخميس 13 يناير

الكاميرون - إثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الرأس الأخضر - بوركينا فاسو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الجمعة 14يناير

السنغال – غينيا 3 عصرا بتوقيت مصر

ملاوي - زيمبابوي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

المغرب – جزر القمر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الغابون - غانا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

السبت 15يناير

نيجيريا - السودان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غينيا بيساو - مصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأحد 16 يناير

غامبيا – مالي 3 عصرا بتوقيت مصر

تونس - موريتانيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

ساحل العاج - سيراليون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الجزائر – غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا “ الجولة الثالثة”

الاثنين 17 يناير

الرأس الأخضر - الكاميرون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

بوركينا فاسو- إثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 18 يناير

زيمبابوي - غينيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

ملاوي - السنغال الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الغابون - المغرب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

غانا – جزر القمر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 19 يناير

مصر - السودان الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

غينيا بيساو - نيجيريا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الخميس 20 يناير

سيراليون – غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

ساحل العاج - الجزائر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غامبيا - تونس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

مالي – موريتانيا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا “ ثمن النهائي”

الأحد 23 يناير

(المباراة 1) ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثالثة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 2) أول المجموعة الرابعة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الاثنين 24 يناير

(المباراة 3) أول المجموعة الأولى ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 4) ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 25 يناير

(المباراة 5) أول المجموعة الثانية ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 6) أول المجموعة الثالثة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 26 يناير

(المباراة 8) أول المجموعة السادسة ضد ثاني المجموعة الخامسة الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة 7) أول المجموعة الخامسة ضد ثاني المجموعة الرابعة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا “ ربع النهائي”

السبت 29 يناير

(المباراة أ) الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 2 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

(المباراة ب) الفائز من المباراة 4 ضد الفائز من المباراة 3 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الأحد 30 يناير

(المباراة ج) الفائز من المباراة 7 ضد الفائز من المباراة 6 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

(المباراة د) الفائز من المباراة 5 ضد الفائز من المباراة 8 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا “ نصف النهائي”

الأربعاء 2 فبراير

الفائز من المباراة أ ضد الفائز من المباراة د الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الخميس 3 فبراير

الفائز من المباراة ب ضد الفائز من المباراة ج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

جدول مباريات أمم إفريقيا “ المرحلة النهائية”

الأحد 6 فبراير

مباراة تحديد المركز الثالث الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

المباراة النهائية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر