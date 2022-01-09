658.9 مليار دولار إجمالي أقساط التأمين في الصين خلال 11 شهرا



قالت اللجنة الصينية لتنظيم المصارف والتأمين، إن قطاع التأمين في البلاد سجل نموا مستقرا في دخل الأقساط خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2021، مع تحسن القدرة على دعم الاقتصاد الحقيقي.



وأضافت اللجنة، أن إجمالي دخل الأقساط سجل 4.2 تريليون يوان (نحو 658.9 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت تعويضات التأمين 15.4 في المائة على أساس سنوي لتسجل 1.4 تريليون يوان.



وبحسب وكالة أنباء شينخوا، لعبت هذه الصناعة دورا متزايد الأهمية في خدمة الاقتصاد الحقيقي في الأعوام الماضية، حيث ارتفع إجمالي تغطية التأمين الموفر من قبل القطاع 34.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الأسبق 2020.



وبحسب اللجنة، بلغ إجمالي الأصول في هذه الصناعة حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 2021، بلغ 24.6 تريليون يوان، بارتفاع 12.1 في المائة على أساس سنوي.



إلى ذلك، أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، خطة لتطوير صناعة الطيران المدني في البلاد، خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021- 2025).



وذكرت الخطة أنه وبحلول نهاية 2025، سيكون لدى الصين أكثر من 270 مطارا للنقل المدني، التي ستتعامل مع 17 مليون عملية إقلاع وهبوط سنويا.



وسيتعامل قطاع الطيران المدني 930 مليون رحلة ركاب، و9.5 مليون طن من البضائع والطرود سنويا بحلول 2025.



ووفقا للخطة، سيتجاوز عدد الدول والمناطق المرتبطة بالصين عبر مسارات الطيران 70 دولة ومنطقة بحلول 2025، وستكون أكثر من 50 منها شركاء في إطار مبادرة "الحزام والطريق".



وقال مسؤولون من الهيئة إن قطاع الطيران المدني الصيني حقق تشغيلا آمنا خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020)، حيث بلغ إجمالي ساعات الطيران 52.7 مليون.



وأضاف المسؤولون أنه بحلول نهاية 2020، كان لدى الصين ما مجموعه 241 مطار نقل معتمدا، تغطي 91.7 في المائة من المدن.



في حين أظهرت بيانات صادرة من وزارة النقل أن البر الرئيس الصيني سجل زيادة في رحلات الركاب في شبكات النقل الحضري في ديسمبر 2021.



وذكرت الوزارة أن خطوط النقل الحضري في 51 مدينة تعاملت مع إجمالي 2.08 مليار رحلة ركاب في ديسمبر، بزيادة 2.5 في المائة على أساس سنوي.



كما ارتفع الرقم المسجل في ديسمبر 5.6 في المائة على أساس شهري.



وقالت الوزارة إنه تم تشغيل 269 خط عبور للسكك الحديد في المناطق الحضرية في عموم الصين حتى نهاية ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 8708 كيلومترات.



إلى ذلك، قال وانج لي، نائب رئيس مكتب الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ببلدية بكين، إن لدى بكين حاليا 56400 محطة قاعدية لشبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي)، فيما يتوقع أن يتخطى هذا الرقم 60 ألف قاعدة معنية بحلول نهاية العام الجاري 2022.



وأضاف وانج، خلال الاجتماع الخامس للمؤتمر الوطني الـ15 لنواب الشعب في بلدية بكين، إن إنشاءات البنية التحتية الرقمية في بكين دخلت مرحلة جديدة، لافتا إلى أن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2021، شهدت بلوغ نسبة القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في بكين 41.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمدينة.



وتابع وانج أن بكين ستواصل تحسين وترقية تغطية دقيقة لشبكات الجيل الخامس (5 جي) بشكل أكبر خلال العام الجاري 2022 في المستشفيات الرئيسة، والجامعات، والمقاصد السياحية ومرافق النقل المهمة في المدينة.



من جهة أخرى، قدمت الصين أمس للمالديف صيانة لبنى تحتية ومساعدات طبية وإعفاء من تأشيرة السفر في وقت تسعى بكين لتعزيزعلاقاتها بالأرخبيل ذي الموقع الاستراتيجي في المحيط الهندي.

وبحسب "الفرنسية"، أكدت وزارة خارجية المالديف توقيع إعفاء متبادل من تأشيرة السفر، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي للعاصمة ماليه.



وقالت الوزارة إن وانج "شهد توقيع عدد من الاتفاقات الرئيسة المتعلقة بقطاعات مهمة مثل تطوير البنى التحتية والصحة والسفر".



ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل بشأن الاتفاقات، لكنها قالت إن واحدا منها يتعلق بصيانة جسر الصداقة الصينية المالديفية البالغة تكلفته 200 مليون دولار، الذي يربط ماليه بجزيرة ومطار هولهولي وافتتح في 2018.



وستقدم الصين كمية غير محددة من المساعدات الطبية إلى المالديف، وفق الوزارة.



وكانت الهند قد قدمت 500 مليون دولار في 2020 لبناء جسور وطرق في المالديف، الأرخبيل الذي يضم 1192 جزيرة مرجانية صغيرة موزعة على خط الاستواء.



ويتميز هذا البلد بموقعه الاستراتيجي على طرق ملاحة رئيسة تربط الشرق بالغرب.



بعد محادثات مع الرئيس إبراهيم محمد صالح، توجه الوزير الصيني إلى سريلانكا المجاورة محطته الأخيرة في أول جولة خارجية له في 2022، شملت أيضا إريتريا وكينيا وجزر القمر.



تلقت المالديف ضربة قوية جراء وباء كوفيد، لكنها كانت من بين الدول الأولى، التي أعادت فتح حدودها أمام السياح في تموز (يوليو) 2020.



وسيتمكن المالديفيون من السفر إلى الصين دون تأشيرة والبقاء لمدة 30 يوما بعد تخفيف قيود الحد من الفيروس، وفق وزارة الخارجية.