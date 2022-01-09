أسعار الحديد اليوم الأحد 9-1-2022 بالأسواق المحلية

أسعار الحديد، توجد العديد من العمليات البحثية التي يعتاد عليها مئات الآلاف يوحيا حيث تمثل سلعا وموادا استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها في المأكل والمشرب والملبس والتشييد والبناء والتعميير.

أسعار الحديد

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، في الأسواق المصرية استقرارات، تزامنا مع استمرار هبوط في الطلب والمبيعات على الحديد بالسوق المحلية، ومطالب من التجار بخفض السعر مجددًا لتحريك السوق.

أسعار الحديد اليوم

ويترقب تجار الحديد والمتعاملين بالسوق إعلان مصانع الحديد أسعارها الخاصة بشهر يناير والمرتقب إعلانها خلال أيام، تزامنا مع ثبات في أسعار الحديد بين 14800 و15000 جنيه تسليم أرض مصنع.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 لقرائها الكرام في السطور التالية:

أسعار الحديد عز اليوم

وسجلت أسعار الحديد عز اليوم الأحد استقرارا في حديد التسليح، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

أسعار الحديد "المصريين"

وشهدت أسعار الحديد مصنع حديد المصريين ثباتًا متواصلًا خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

أسعار الحديد "الجارحي"

استقرت أسعار الحديد مصنع حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14900 جنيه تسليم أرض مصنع، وسط هبوط في المبيعات.

أسعار الحديد بشاي للصلب

كما شهدت أسعار الحديد صنف بشاي للصلب استقرارا عند 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

أسعار الحديد السويس للصلب

وبقيت أسعار الحديد مصنع السويس للصلب أى ارتفاع أو انخفاض، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار الحديد المراكبي

واستقرت أسعار الحديد مصنع المراكبي عند مستوى 15000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والذي يُعَد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.



