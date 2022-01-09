محمد شعبان بطل فريق كوسكواد يشارك في أرنولد كلاسيك لكمال الأجسام

تلقى البطل المصري محمد شعبان نجم فريق KO Squad في كمال الأجسام للمحترفين، دعوة للمشاركة في بطولة أرنولد كلاسيك، التي ستقام خلال الفترة من 3 ألى 6 مارس المقبل في مدينة كولومبس بولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية ويعد شعبانهو اللاعب المصري الوحيد الذي سيشارك في البطولة الأقوى والأكبر والأكثر شعبية على مستوى العالم بعد مستر أولمبيا.



ومن المنتظر أن ينافس محمد شعبان، نجم KO Squad، في نسخة العام الحالي عدد من أهم نجوم اللعبة، أبرزهم: الأمريكي براندون كوري، ومواطنيه سيدريك ماكميللان، اكيم وليامز، وستيف كوكلو وماكس تشارلز وجاستين رودريجز، والهولندى وليام بوناك، والانجليزيين ناثان دي ىشا وسامسون داوودا، والكندى ريجان جريمس، والبرازيليين رافائيل براندون وفابيو جيجا ريزيند.

ويأمل محمد شعبان في تحقيق مركز متقدم في هذه المنافسة القوية في بداية مشاركاته في الموسم الجديد، خاصة أنه نجح في تحقيق نتائج ميزة في عام 2021، بعد فوزه بالمركز العاشر في مستر اولمبيا في ثاني مشاركاته، عقب نجاحه في التأهل بمجموع النقاط كأفضل لاعب شارك في بطولات المحترفين.

كما فاز شعبان بالمركز الثاني في الوزن المفتوح ببطولة KO PRO التي اقيمت في مصر للمرة الأولى في نهاية شهر اكتوبر الماضي، بمسرح كايرو شو في فندق موفينبيك مدينة الانتاج الاعلامي بالسادس من أكتوبر.

