بيتكوين تتراجع لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي



انخفضت عملة بيتكوين أمس بأكثر من 5 في المائة، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية (سبتمبر)، إذ تراجعت إلى أقل من 41 ألف دولار في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.



وانخفضت بيتكوين 3.7 في المائة في آخر تداول لها، بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 أيلول (سبتمبر).



وفقدت أكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).



وتضررت بيتكوين هذا الأسبوع في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا في تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.



كما واجهت بتكوين ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، الذي يتجه على ما يبدو إلى مزيد من التشديد للسياسة النقدية، ما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.

وانخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 في المائة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر).

