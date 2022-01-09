أحمد رفعت مطلوب على جوجل عقب أنباء قربه من الأهلي

أحمد رفعت، انتشرت العديد من التكهنات مؤخرا حول إمكانية انضمام بعض اللاعبين إلى القلعة الحمراء، بينهم أحم رفعت لاعب فيوتشر والنجم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

أحمد رفعت

وتصدر أحمد رفعت لاعب فيوتشر اليوم الأحد الموافق التاسع من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أقاويل بشأن انتقال مرتقب إلى صفوف النادي الأهلي.

انتقال أحمد رفعت للأهلي

وكشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن قرب انتقال أحمد رفعت إلى صفوف الأهلي، رغم نفي بعض المصادر المرتبطة بالفريق حقيقة الأمر، حيث أكد البعض أنه لم يتم التحدث بشأن اللاعب مطلقا.

حقيق انتقال أحمد رفعت للأهلي

وجاء ارتباط أحمد رفعت في الآونة الأخيرة بالعديد من الأندية، وذلك بعد تألق اللاعب في بطولة كأس العرب 2021 التي استضافتها دولة قطر، حيث لفت انتباه بعض الأندية المصرية والعربية.

أحمد رفعت والانتقال لصفوف الأهلي

ويسعى النادي الأهلي إلى تدعيم صفوفه بع رحيل لاعبه محمود كهربا إلى فريقا هاتاي سبورت التركي، ليرتبط اسم أشرف بن شرقي الذي يحاول فريقه الزمالك الاحتفاظ بخدماته رغم مراوغات اللاعب وأحمد رفعت ومهند لاشين بالانتقال للمارد الأحمر.