تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وطرق ضبطها

منوعات
القنوات الناقلة لكاس
القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات
Advertisements

تصدرت القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات اليوم الأحد الموافق التاسع من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بساعات قليلة.

 

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

 

وزاد بحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي والأوروبي المهتم بالدول الإفريقية عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وطرق مشاهدات مباريات البطولة الأكبر واللقب الأهم في القارة السمراء.

 

تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

 

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي يبحث عشاقها عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وتستضيفها العاصمة الكاميرونية اليوم الموافق 9 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير 2022.

 

حفل الافتتاح عبر القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

 

ويذاع حفل الافتتاح عبر تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات قبل ساعة من انطلاق المباراة الافتتاحية لليطولة والتي تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

 

ضبط تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

 

ومن المقرر أن ينقل حفل الافتتاح على القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات من بينها مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة والتي خصصتbeIN SPORTS MAX HD 1  وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقل المباراة بتعليق التونسي رؤوف خليف.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات في السطور التالية:

 

أولا: القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 1 

 

التردد: 12604 

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

ثانيًا: القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 2 

 

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات “المفتوحة”

 

كما تتضمن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات قناة مفتوحة، هي "الأرضية الجزائرية"، والتي أعلنت حصولها على حق بث 10 مباريات في بطولة كأس الأمم بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي.

 

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات Programme NationalHD 

 

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا نايل سات القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا عبر نايل سات القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022 القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا منتخب مصر تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022 القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مشاهدة كأس الأمم الإفريقية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما في "هتك عرض الفتيات"

مجانًا.. تردد الفنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2022

قرار مهم من الرئيس السيسي

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المرتقبة

تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وطرق ضبطها

جدول مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا

عاجل.. وفاة المستشارة تهاني الجبالي جراء إصابتها بكورونا