تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وطرق ضبطها

تصدرت القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات اليوم الأحد الموافق التاسع من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بساعات قليلة.

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

وزاد بحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي والأوروبي المهتم بالدول الإفريقية عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وطرق مشاهدات مباريات البطولة الأكبر واللقب الأهم في القارة السمراء.

تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي يبحث عشاقها عن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات وتستضيفها العاصمة الكاميرونية اليوم الموافق 9 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير 2022.

حفل الافتتاح عبر القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

ويذاع حفل الافتتاح عبر تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات قبل ساعة من انطلاق المباراة الافتتاحية لليطولة والتي تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ضبط تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات

ومن المقرر أن ينقل حفل الافتتاح على القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات من بينها مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة والتي خصصتbeIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقل المباراة بتعليق التونسي رؤوف خليف.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات في السطور التالية:

أولا: القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

ثانيًا: القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 2

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات “المفتوحة”

كما تتضمن القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات قناة مفتوحة، هي "الأرضية الجزائرية"، والتي أعلنت حصولها على حق بث 10 مباريات في بطولة كأس الأمم بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي.

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات Programme NationalHD

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.