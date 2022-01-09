الأسواق النفط تواصل المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي



واصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.



وبلغت أسعار النفط 81.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.90 دولار للبرميل.



وكان وزراء الطاقة والنفط، قد قرروا في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +"، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.



ووفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 902 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.9% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 97.9 مليون برميل يوميا.



وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، إلى ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 1% ليصل إلى نحو 65 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.9% لتصل إلى نحو 32.9 مليون برميل يوميا.

