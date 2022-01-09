أسعار المنازل البريطانية تسجل أكبر ارتفاع منذ 2003



ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا في (ديسمبر) الماضي، للشهر السادس على التوالي، حيث سجلت أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2007.



وذكرت مؤسسة هاليفاكس للرهن العقاري أن متوسط سعر المنزل ارتفع الشهر الماضي 1.1 في المائة ليصل إلى سعر قياسي بواقع 276091 جنيها استرلينيا "374 ألف دولار".



وسجلت أسعار المنازل زيادة سنوية بلغت 9.8 في المائة، في أعلى ارتفاع لها منذ تموز (يوليو) 2007.



وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن هذه الزيادة تعني أن قيمة العقار التقليدي ارتفعت بأكثر من 24.5 ألف جنيه استرليني خلال 12 شهرا، في أكبر زيادة للعقارات من حيث القيمة النقدية منذ 2003.



ونقلت "بلومبيرج" عن راسل جالي، المسؤول في شركة هاليفاكس قوله "نتوقع أن تستمر أسعار العقارات في مستوياتها المرتفعة الحالية، لكن النمو سيكون بوتيرة أبطأ مقارنة بالعامين الماضيين".



غير أنه استطرد قائلا، "هناك كثير من المتغيرات التي قد تحرك أسعار المنازل في أي من الاتجاهين، ويتوقف ذلك على كيفية استمرار تأثير الجائحة في المناخ الاقتصادي".



إلى ذلك، كشف كونسورتيوم متاجر المفرق في بريطانيا أمس أن القيود التي فرضت لاحتواء تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا قضت على كثير من الانتعاش الذي حققته المتاجر التقليدية أخيرا.



وبحسب "الفرنسية"، كثير من التقدم المحرز في أواخر 2021 "تلاشى في كانون الأول (ديسمبر) مع ارتفاع الإصابات بـ "أوميكرون"، فيما حالت الإرشادات الجديدة المتعلقة بالعمل من المنزل دون تبضع كثيرين من المتاجر خصوصا في بلدات ووسط مدن"، حسبما قالت هيلين ديكينسون المديرة التنفيذية للكونسورتيوم.



"ومع ذلك ففيما سجل الإقبال على المتاجر تراجعا معتدلا مقارنة بأشهر سابقة، فإنه لا يزال فوق مستويات اقتصادات أوروبية كبرى أخرى، إذ تجنبت البلاد بعضا من القيود الأكثر صرامة التي فرضت في أماكن أخرى"، حسبما أضافت في بيان.



وتراجع عدد المتسوقين في المتاجر البريطانية 18.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالعامين الماضيين، أو بما قبل تفشي الجائحة، وفق البيان.



وأضافت ديكينسون أن "إقبال الناس في كانون الأول (ديسمبر) طوى عاما صعبا للمتاجر التقليدية التي سجلت تراجعا في الإقبال بنسبة الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الوباء".



والمملكة المتحدة من بين الدول الأكثر تضررا بالوباء مع حصيلة بلغت نحو 150 ألف وفاة. وسجلت ارتفاعا في الإصابات مع تفشي "أوميكرون" في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).



في بريطانيا بلغ معدل الإصابات بكوفيد - 19 أكثر من شخص لكل 20 شخصا في الأسبوع المنتهي 31 كانون الأول (ديسمبر)، في أعلى معدل إصابات مسجل خلال الجائحة.



ورغم الأرقام غير المسبوقة قرر بوريس جونسون رئيس الوزراء عدم تشديد قيود الحد من الوباء في إنجلترا، معتبرا أعداد المرضى المحتاجين لعلاج في المستشفى والمصابين بأمراض خطيرة، لا تحتم بعد مزيدا من التدابير.



غير أن مناطق أخرى في المملكة المتحدة شددت التدابير، وقد فرضت السلطات في إدنبرة وكارديف وبلفاست قيودا على التجمعات والفعاليات الكبرى لفترة ما بعد يوم الميلاد.



يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت أخيرا نمو ديون المستهلكين في بريطانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأسرع وتيرة لها منذ تموز (يوليو) 2020، مع زيادة الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان.



وأظهرت بيانات بنك إنجلترا المركزي أن ديون المستهلكين غير المضمونة في بريطانيا زادت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمقدار 1.2 مليار جنيه استرليني "1.6 مليار دولار" مقابل 828 مليون جنيه استرليني خلال الشهر السابق.



وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذه البيانات تشير إلى أن المستهلكين اشتروا احتياجات موسم يوم الميلاد بشكل مسبق خلال العام بسبب المخاوف من نقص الإمدادات والانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون". وجاءت نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الديون من خلال بطاقات الائتمان.



كما أشارت البيانات إلى سعي أصحاب المساكن إلى إعادة تمويل قروضهم العقارية، حيث زاد عدد صفقات التمويل العقاري خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 44 ألف صفقة، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل تفشي الجائحة. في الوقت نفسه تراجع عدد قروض تمويل شراء المساكن بنسبة طفيفة إلى 66964 قرضا خلال الشهر نفسه مقابل 67100 قرض خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.



إلى ذلك، تعتزم شركة اليكتريسيتيه دو فرانس وقف تشغيل الوحدة الأخيرة، في محطتها للطاقة النووية "هنترستون بي" النووية في اسكتلندا، أمس، في أعقاب مشكلات مستمرة بشأن السلامة في المحطة، التي تم بناؤها منذ 46 عاما.



وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس "إن العمال سيقفون في الخارج ويراقبون البخار الأخير، المتصاعد من التوربينات، وقت الظهر. وبينما تم اتخاذ القرار في 2020، فإنه يأتي في وقت صعب، بالنسبة إلى السوق، حيث تواجه أوروبا أزمة طاقة، والأشهر الأكثر برودة لم تأت بعد".



ويمكن أن تعتمد بريطانيا عادة على واردات الكهرباء من فرنسا، لكن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في المحطات النووية هناك يحد من الإمدادات.



كانت ألمانيا قد أغلقت نصف محطاتها النووية الشهر الماضي، قبل الإلغاء التدريجي الكامل بحلول نهاية هذا العام.



وجنبا إلى جنب مع أزمة الغاز، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية.



وينظر إلى الطاقة منخفضة الكربون، من المحطات النووية البريطانية التي عفا عليها الزمن، باعتبارها الأساس لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، بحلول 2050.



ومن المقرر أن تبدأ محطة هينكلي بوينت سي النووية الجديدة، التي تشغلها شركة إي.دي.إف، توليد الطاقة، في 2026 وتنتظر الاستماع لرأي الحكومة بشأن تمويل مشروعها "سايزويل سي".