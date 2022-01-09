1.34 تريليون ريال حجم استثمارات القطاع الصناعي السعودي بنهاية نوفمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية النسخة الأولى من النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021؛ والتي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين؛ لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعين.

وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.336 تريليون ريال، بعد، إضافة 78.5 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، حسب بيان اليوم الأحد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وسلطت النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من شهر يناير/ كانون الثاني وحتى شهر نوفمبر 2021، الذي بلغ 72.5 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية عام 2021 بإجمالي 873 ترخيصًا حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 731 مصنعًا.

ولفتت النشرة، إلى مؤشرات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية و64 مصنعًا بدأ الإنتاج، بالإضافة إلى حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج حيث بلغ 1.6 مليار ريال، وحجم الاستثمار في المصانع الجديدة الذي بلغ 735 مليونًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية؛ منها عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 1913 رخصة، صدر منها خلال العام الحالي 540 رخصة بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 376 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021 وغيرها.

وأشارت وزارة الصناعة، في بيانها، إلى أن أهمية النشرة تأتي في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة؛ وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.