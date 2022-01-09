طلب غريب من نهاد أبو القمصان بشأن واقعة "معلمة المنصورة"

نهاد أبو القمصان، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عقب تداول فيديو لمعلمة ترقص على مركب خلال رحلة نيلية ووسط طاقم إحدى مدارس المحافظة بشكل أثار الرأي العام.

نهاد أبو القمصان والمعلمة الراقصة

وتدخلت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الواقعة قائلة إن القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يواجه جرائم نشر أي بيانات أو صور دون علم أصحابها، بغرامات تصل لـ100 ألف جنيه ومدة حبس تصل لـ6 أشهر.

رأي نهاد أبو القمصان

ونشرت نهاد أبو القمصان فيديو على حسابها الرسمي عبر "فيسبوك" تضانمت خلاله مع معلمة المنصورة التي تم فصلها وتعرضت لهجوم كبير عقب تداول رقصها بشكل مثير وسط مجموعة أساتذة "منظر مخل".

طلب نهاد أبو القمصان

وطالبت نهاد أبو القمصان النائب العام بفتح تحقيق عاجل بشأن واقعة معلمة المنصورة ودعت مباحث الإنترنت إلى تتبع الشخص الذي نشر فيديو "المعلمة الراقصة" كما اشتهر.

نهاد أبو القمصان واللجان الإلكترونية

وأشارت نهاد أبو القمصان إلى وجود لجان إلكترونية تعمل لأغراض سياسية في فيديو المعلمة الراقصة لتسييس الموضوع، ولفتت أن الحياد في موقف الضعفاء خيانة، ويجب الدفاع عنهم على الفور.

نهاد أبو القمصان تستنكر نشر الفيديو

واستنكرت نهاد أبو القمصان ما فعله زوج المعلمة الراقصة والذي طلقها، عقب انتشار الفيديو، حيث أكدت أنه كان ينبغي عليه الوقوف بجوار زوجته، وعدم التخلي عنها في ذلك الموقف.

نهاد أبو القمصان توفر فرصة عمل لمعلمة المنصورة

ودعت نهاد أبو القمصان المعلمة الراقصة إلى المجيئ لها واستلام عمل مدققة لغوية معها، حيث أنها تعاني من عدم وجود وقت كافي للقيام بعملية تصحيح المذكرات والبيانات.

نهاد أبو القمصان تتضامن مع المعلمة الراقصة

وتضامنت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان مع "المعلمة الراقصة" حيث طلبت من زوجها وأولادها الوقوف بجوارها وعدم التخلي عنها، مطالبة أجهزة الأمن إلى معاقبة من قام بنشر هذا المقطع.

وأثار فيديو نسب إلى معلمة جدلا كبيرا بعدما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت المعلمة وهي تتمايل وترقص بشكل “غير لائق” مع أكثر من رجل “مدرس” خلال رحلة نيلية جمعت هيئة تدريس إحدى المدارس.