الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم التالي:

تفاصيل حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 شديد البرودة ليلا 

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 

 رياح مثيرة للرمال والأتربة
ويشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

 

ويسود أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء.

 

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة غدا الاثنين
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

الأرصاد الأرصاد الجوية نشاط رياح انخفاض الحرارة رمال حال حالة الطقس
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما في "هتك عرض الفتيات"

برشلونة يتحرك لضم صفقة مدوية

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين بسبب هذه الظاهرة

كيروش يحدد مركزا جديدا لـ "تريزيجيه" بأمم افريقيا

تعرف على تشكيل مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2022

عاجل.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المرتقبة

عاجل.. تشكيل الكاميرون الرسمي لمواجهة بوركينافاسو في أمم إفريقيا