الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم التالي:

تفاصيل حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شديد البرودة ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



رياح مثيرة للرمال والأتربة

ويشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويسود أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



درجات الحرارة غدا الاثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.