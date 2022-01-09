تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

تصدرت عبارة القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

ويبحث المواطنين المهتمين بمتابعة بطولة كأس أمم إفريقيا على النايل سات، عن القنوات الناقلة لمتابعة المباريات.

 

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات

تنتطلق المباريات اليوم الموافق 9 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير 2022، وأول مباراة  تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 9-1-2022.

 

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات:

 

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 2

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات Programme NationalHD

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات كأس أمم إفريقيا على النايل سات كأس أمم أفريقيا بطولة كأس أمم أفريقيا
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما في "هتك عرض الفتيات"

برشلونة يتحرك لضم صفقة مدوية

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين بسبب هذه الظاهرة

كيروش يحدد مركزا جديدا لـ "تريزيجيه" بأمم افريقيا

تعرف على تشكيل مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2022

عاجل.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المرتقبة

عاجل.. تشكيل الكاميرون الرسمي لمواجهة بوركينافاسو في أمم إفريقيا