تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات

تصدرت عبارة القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

ويبحث المواطنين المهتمين بمتابعة بطولة كأس أمم إفريقيا على النايل سات، عن القنوات الناقلة لمتابعة المباريات.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات

تنتطلق المباريات اليوم الموافق 9 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير 2022، وأول مباراة تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 9-1-2022.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات:

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل ساتbeIN SPORTS MAX HD 2

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات Programme NationalHD

التردد 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.