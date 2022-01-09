مبادرة رواد النيل: 240 مليون جنيه زيادة بمبيعات شركات برامج الإحتضان بـ2021

كشفت مبادرة رواد النيل أن إجمالي الزيادة في مبيعات الشركات التي ترعاها ضمن برامج حاضنات الأعمال ودعم الشركات من أجل التصدير، بلغ نحو 240 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برامج المبادرة المختلفة 915 شركة، ووفرت قرابة 1600 فرصة عمل جديدة.

وتعد "رواد النيل" إحدى مبادرات البنك المركزي؛ والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك.

وذكرت المبادرة - في تقريرها السنوي عن حصاد عام 2021 - أن إجمالي عدد الشركات التي استفادت من برامج حاضنات ومسرعات الأعمال بالمبادرة بلغ 237 شركة، منها 124 شركة ضمن برنامج الاحتضان و76 شركة في برنامج ما قبل الإحتضان و37 شركة، ضمن برنامج مسرعات الأعمال (أكاديمية رواد النيل)، وحققت تلك الشركات زيادة في مبيعاتها تقدر بنحو 138 مليون جنيه.