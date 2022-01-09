خطوات الاستعلام عن مخالفات سيارتك وسدادها إلكترونيا

ننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة وسدادها إلكترونيا، وهذا تسهيلا على قائدي السيارات معرفة استخراج المخالفات إلكترونيا بدلا من الذهاب لوحدات المرور، للحدث من التكدس وتقليل التجمعات.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، خطوات الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات ومنها ما يلي:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

- في حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.

وعن خطوات التظلم على المخالفات إليكم التالي:

تسجيل الدخول على البوابة الرسمية للنيابة العامة.

تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة.

الضغط على إجمالي المخالفات

ثم الضغط على أيقونة التظلمات واختيار نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، ويحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة لاحقا.

ويتيح رابط موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور، عدد من الخدمات المرورية التي تهم قائدي المركبات بكل أنواعها، بداية من الاستعلام، نهاية بالسداد وطرق الدفع المتاحة، من خلال الموقع.

وموقع مرور مصر يتيح إمكانية التظلم على المخالفات، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، من خلال التظلم أون لاين، وفقا لما أوضحته النيابة العامة عبر بوابتها الرسمية.