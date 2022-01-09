موانئ البحر الأحمر تتداول 488 طن بضائع عامة ومتنوعة و196 شاحنة

تداولت موانئ البحر الأحمر 488 طن بضائع عامة ومتنوعة و196 شاحنة و32 سيارة ملاكي و27500 طن فوسفات.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادرات شملت 151 شاحنة و20 سيارة ملاكي، وتصدير 27500 طن فوسفات إلى الهند، وشملت حركة الواردات 488 طن بضائع عامة و45 شاحنة و12 سيارة ملاكي ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وغادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 71 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و18 سيارة ملاكي، وسفينة بحمولة 27500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 488 طنا، وسيارة ملاكي، كما استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة قادمة من ضبا السعودية بحمولة 11 سيارة ملاكي.