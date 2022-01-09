اليمن.. سر تفوق ألوية العمالقة (فيديو)

أحيت قوات ألوية العمالقة آمال اليمنيين في الخلاص من ميليشيات الحوثي، ووأد المشروع الإيراني في بلادهم، بعد الانتصارات الكبيرة على مختلف الجبهات.

وتمكنت ألوية العمالقة خلال أسبوع واحد من تحرير مديريتي عسيلان وبيحان شمال غرب محافظة شبوة، وتستعد لتحرير مديرية عين.. حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وتمتاز ألوية العمالقة بالبعد عن التجاذبات السياسية، ما يوفّر لها حواضن ودعما شعبيا في كل من المناطق التي وصلت إليها، وكذلك تمتاز بالدوافع الوطنية، بالإضافة إلى امتلاكها قدرات قتالية كبيرة وتدريب عال، ما مكنها من إدارة عملية عسكرية خاطفة بنجاح في شبوة.

وباتت تلك القوات رقما صعبا في معادلة الحرب اليمنية، ألوية العمالقة التي تواجه الحوثيين في عدة محافظات نجحت في عملياتها العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة بمدينة المكلا، قبل أن تزداد تكويناتها لـ12 لواء بتعداد يفوق 30 ألف مقاتل.

ليعول اليمنيون على قوات العمالقة كثيرا في إعادة الأمل للشعب اليمني، وتخليصه من ميليشيات الحوثي العدو الحقيقي لكل اليمنيين.