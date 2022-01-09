طلائع الجيش يحسم موقف مهند لاشين من الرحيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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حسم نادي طلائع الجيش موقفه من رحيل مهند لاشين لاعب وسط الفريق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكان دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مفاوضات مع الفريق العسكري من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.

ورفض مهند لاشين لاعب وسط نادي طلائع الجيش، الرحيل عن صفوف الفريق العسكري، مؤكدا رغبته في البقاء مع الفريق.

وكان إنضم مهند لاشين إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال شهر يناير الحالي.

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