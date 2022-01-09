بمعرض الكتاب.. رواية جديدة لإبراهيم أحمد عيسي: "بابر" ما روي عن ابن أيوب

تصدر عن دار كتوبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 رواية "بابر" ما روي عن ابن أيوب، والتي تعد الجزء الثالث من سلسلة حكايا المنسيين للكاتب إبراهيم أحمد عيسى، كما أنها الحكاية الأولى في تراتبية الأحداث، وتدور أحداث الرواية بداية من معركة شاول البحرية حيث انتصر الأسطول المملوكي على نظيره البرتغالي أمام سواحل الهند والتي كانت في ذلك الوقت مكونة من عدة ممالك إسلامية متنافسة فيما بينها.

ويردد بطل الرواية: “لم ينجُ أحد من تلك المعركة سواي، أبكي ولا أعلم إن كانت الدموع تتجمد على وجنتي أم تزيد البحر ماء فوق ماءه، لطالما أخبرنا أبي أيوب: إن للبحر روحا مثلنا، والآن أسأل نفسي: هل يبكي البحر مثلنا؟!

أنا يونس تُغلفني الظلمات، أسمع آنين حيتان تنعى مصابنا، وأناجي الله هل لي من نجاة!، خرجت من داري مغاضبًا، ذهبت وتركت بَرَّ مصر ورائي؛ أُقامر بحياتي أمام أعين الموت، ساعيًا إلى بطولة يخلِّدها الزمان، ولكن رياح الحياة كانت تتقاذفني بين سيوف المماليك وسفن البرتغاليين الغازية أرضَ الحجاز والهند.

وهذه ليست حكايتي وحدي، بل حكاية سلطان وبحار وبابر".

ويعتبر "حكايا المنسيين" مشروع أدبي عن الصراع الإسلامي البرتغالي في القرن السادس عشر، للكاتب إبراهيم أحمد عيسي، حيث يشمل مساحة جغرافية واسعة من الأندلس وحتى حدود الصين مرورا بدولة المماليك وأفول نجمهم، والمميز في هذه الحقبة أنها مليئة بالأحداث التاريخية الهامة التي غيرت مجرى التاريخ وتسببت بشكل أو آخر في شكل العالم الذي نحيا فيه الآن.