طرق دبي تدعم أسطول تاكسي دبي بــ 2219 مركبة جديدة بينها 1775 "هايبرد"



أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد شراء 2،219 مركبة جديدة تضاف لأسطول مركبات الأجرة لمؤسسة تاكسي دبي بينها 1،775 مركبة هجينة /هايبرد/ صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء وبذلك يرتفع إجمالي عدد المركبات الهجينة في أسطول تاكسي دبي إلى 4،105 مركبات هجينة أي ما يعادل 71%من إجمالي عدد مركبات الأجرة في المؤسسة البالغ 5،721 مركبة.

وأكّد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة على تطوير خدمات قطاع النقل بمركبات الأجرة في إمارة دبي وتوظيف التقنيات والأنظمة الذكية في قطاع مركبات الأجرة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق السعادة للمتعاملين والتوسع في أسطول مركبات الأجرة ومركبات الليموزين لمواكبة النمو والتطور السريع الذي تشهده إمارة دبي وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي للوصول إلى وجهاتهم النهائية.

وقال إنّ شراء المركبات الجديدة يأتي في إطار جهود مؤسسة تاكسي دبي للارتقاء بخدمة النقل بمركبات الأجرة في الإمارة وتقديم تجربة عالمية فريدة في مجال صناعة النقل بمركبات الأجرة لتسهيل حركة تنقل السكان والسيّاح وتوفير خيارات متنوعة من الخدمات ووسائل الراحة والرعاية في مركبات الأجرة الحديثة تشمل خدمة المركبات الفاخرة /الليموزين/ وتاكسي المطار وتاكسي السيدات والعائلات وغيرها وكذلك تلبية احتياجات المتعاملين من خلال التطوير المستمر وتقديم الخدمات الجديدة والعصرية وتنويع قنوات الحصول على الخدمة مع التركيز على القنوات الذكية.

وأوضح الطاير أنّ التوسع في شراء المركبات الهجينة الصديقة للبيئة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظرًا لأهميتها بالنسبة لمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها كما يأتي في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة2% وفقًا لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك تحقيقًا للغاية الاستراتيجية "السلامة والاستدامة البيئية" ودعم مبادرات الحكومة في مجال الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أنّ الخطة الاستراتيجية لمؤسسة تاكسي دبي /2021 – 2023/ تتضمن تنفيذ 51 مبادرة موزعة على عدة محاور أهمها زيادة الحصة السوقية للمؤسسة في قطاع مركبات الأجرة من 41.5% حاليًا إلى 44% في 2023 وزيادة الحصة السوقية لمركبات الليموزين العاملة ضمن تطبيقات الحجز الإلكتروني /e-hail/ من 8.5% حاليًا إلى 12% في 2023 وزيادة نسبة رحلات مركبات الأجرة عبر نفس التطبيقات من 14% إلى 16% كما تستهدف الخطة تحويل 5% من أسطول مركبات الأجرة لمركبات ذاتية القيادة في 2023 وزيادة نسبة المركبات الصديقة للبيئة في المؤسسة إلى 56% وتتضمن الخطة في محور الاستدامة المالية ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية إضافة إلى تعزيز عدد مركبات الأجرة التابعة للمؤسسة لدعم خطتها التطويرية للوصول إلى مستوى تشغيل متميز في مطارات دبي الدولية.