اقتصادية الشارقة تطلع نظيرتها في أم القيوين على أفضل الممارسات في الرقابة التجارية

أطلعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائها وفدًا من دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين على أفضل الممارسات في الرقابة والحماية التجارية وآليات تنفيذ الخدمات الميترولوجية ميدانيًا وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين تحقيقًا للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعالة فيما بينهم.

واستعرض اللقاء الخدمات التي تقدمها الدائرة في مجال الرقابة والحماية التجارية والمقاييس القانونية وأثرها في حماية كل من التاجر والمستهلك كما بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة حيث جرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة كما تعرف وفد اقتصادية أم القيوين على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة..إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة.

كما بحث الجانبان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت اقتصادية الشارقة أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة في مختلف المجالات وضرورة تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبيان قدرات كافة الجهات وكيفية الاستفادة منها وتعميمها.

وأكد الوفد الزائر الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الجهتين بما يتوافق مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية ودورها في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الدولة.