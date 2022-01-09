غدًا.. إنطلاق "ستيل فاب 2022" في مركز إكسبو الشارقة

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة غدًا فعاليات النسخة الـ 17 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2022" الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الحالي بمشاركة أكثر من 150 عارضًا يمثلون نُخبة من كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية.

ويقدم المعرض أحدث الابتكارات لأكثر من 400 علامة تجارية من 30 دولة تمثل كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال آلات ومعدات تشكيل الصلب والصفائح المعدنية إلى جانب عرضًا لأبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب وأحدث التجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويعقد "ستيل فاب 2022" بالتزامن مع الدورة السادسة من معرض "فاستنرز وورلد ميدل إيست" المخصص للربط وصناعة التثبيت ويقدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية كما يستضيف المعرض جناحًا وطنيًا للمملكة المتحدة يضم كبرى الشركات الصناعية البريطانية إلى جانب مشاركة عدد من الدول الرائدة في صناعة الصلب والحديد وفي مقدمتها ألمانيا وإيطاليا والهند وتركيا وحضور واسع للشركات الإماراتية والمحلية.

ويحظى المعرض بدعم من الجمعيات العالمية والشركات الرائدة مثل جمعية المصنعين الإيطاليين للأدوات الآلية والروبوتات وأنظمة الأتمتة والمنتجات المساعدة وجمعية المقاولين الإماراتيين وشركة فينتشرز الشرق الأوسط ومجلة كونستركشن ويك أونلاين كما يشهد الحدث مشاركة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية حيث تستعرض من خلال جناحها المتواجد في المعرض مزايا الاستثمار فيها وتأسيس الأعمال والتسهيلات التي توفرها لمستثمريها والترويج لحرة الحمرية كمركز رائد ومثالي للشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها.

ويُوفر المعرض المعلومات العملية والمهنية للزوار والمهتمين حيث ستشهد فعالياته تنظيم مؤتمر "تكنولوجيا الآلات والمعدات" والذي سيتضمن عقد جلسات وندوات تُناقش العديد من أوراق العمل والقضايا الآنية التي تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي وفي مقدمتها الدروس المستفادة من تأثير جائحة "كوفيد -19" على العرض والطلب ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي واستخدام التكنولوجيا الرقمية في صناعة الصلب ومستقبل صناعة الحديد والصلب.

ويقدم الحدث الذي يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً فرصة سانحة للشركات والمصانع الباحثة عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة حديثة توفر عائد استثمار سريع وتكلفة محدودة على مُصنّعي مختلف أنواع الهياكل وغير ذلك من حلول معالجة فعالة وآمنة للصفائح والمقاطع وحواجز التدوير وأنظمة القطع التي تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب ومصادر الطاقة المستخدمة في آلات القطع واللحام والمواد والمنتجات الاستهلاكية والكماليات وأجهزة اللحام بالحزمة الإلكترونية ومعدات مناولة المواد.