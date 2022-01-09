وزير قطاع الأعمال العام: تطبيق منظومة تجارة القطن بجميع المحافظات

توك شو
قطن ـ أرشيفية
قطن ـ أرشيفية
Advertisements

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال إنه سيجرى تطبيق منظومة تجارة القطن في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الوسيط في منظومة بيع القطن، والفلاح  حاليا يتعامل مباشرة مع الوزارة.

وأوضح توفيق، أثناء حوار تلفزيوني  مساء اليوم الأحد،  أنه سيجرى تسليم كيس جديد بالدوبارة القطنية للفلاح لضمان عدم خلط الأكياس، لافتا إلى إنه جار استلام أكياس القطن من المزارعين في 200 مركز بـ 14 محافظة.

وأوضح  وزير قطاع الأعمال أنه سيتم ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية، مضيفًا: وضعنا خطة لاستعادة ريادة القطن المصري عالميا خلال عامين".

 

الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال منظومة تجارة القطن محافظات

مواد متعلقة

خبير سياسي ينعي وائل الإبراشي: ربنا رحمه من كورونا (فيديو)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيراميدز يفتح الباب أمام الأهلي لضم نجم منتخب مصر

شاهد.. صدمة لبنى عسل ومحمد شردي بوفاة وائل الإبراشي على الهواء

سانده عمرو أديب وشافكي المنيري.. ما لا تعرفه عن الأيام الأخيرة في حياة وائل الابراشي

عاجل.. وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

نجم الأهلي يقرر الرحيل عن الفريق إلى هذا النادي

أخر لقاء تلفزيوني لـ الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته

آخرهم وائل الإبراشي.. إعلاميون رحلوا وآخرون أعلنوا إصابتهم بكورونا فى بداية 2022 (صور)