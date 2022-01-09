وزير قطاع الأعمال العام: تطبيق منظومة تجارة القطن بجميع المحافظات

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال إنه سيجرى تطبيق منظومة تجارة القطن في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الوسيط في منظومة بيع القطن، والفلاح حاليا يتعامل مباشرة مع الوزارة.

وأوضح توفيق، أثناء حوار تلفزيوني مساء اليوم الأحد، أنه سيجرى تسليم كيس جديد بالدوبارة القطنية للفلاح لضمان عدم خلط الأكياس، لافتا إلى إنه جار استلام أكياس القطن من المزارعين في 200 مركز بـ 14 محافظة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه سيتم ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية، مضيفًا: وضعنا خطة لاستعادة ريادة القطن المصري عالميا خلال عامين".