هشام توفيق: 50 ألف جنيه دعم نقدى من الدولة لمن يشتري السيارة الكهربائية

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه جارٍ قريبًا تصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية تسير 400 كيلو، موضحًا أن السيارة الكهربائية المصرية توفر 6 آلاف جنيه للمواطن مقارنة بمثيلاتها بالبنزين.

وأوضح “توفيق”، خلال حوار تلفزيوني مساء اليوم الأحد، أنه جارٍ تأسيس شركة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن السيارات الكهربائية في 600 موقع بـ 3 محافظات.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارة الكهربائية توفر 180 ألف جنيه عن كل 300 ألف كم مقارنة بالسيارة البنزين، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بدعم نقدي بقدر 50 ألف جنيه لمن يقوم بشراء السيارة الكهربائية.

وأوضح هشام توفيق، أنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في التقسيط لمن يشتري السيارة الكهربائية.

