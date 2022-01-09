هشام توفيق: 50 ألف جنيه دعم نقدى من الدولة لمن يشتري السيارة الكهربائية

توك شو
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه جارٍ قريبًا تصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية تسير 400 كيلو، موضحًا أن السيارة الكهربائية المصرية توفر 6 آلاف جنيه للمواطن مقارنة بمثيلاتها بالبنزين.

وأوضح “توفيق”، خلال حوار تلفزيوني مساء اليوم الأحد، أنه جارٍ  تأسيس شركة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن السيارات الكهربائية في 600 موقع بـ 3 محافظات.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن  السيارة الكهربائية توفر 180 ألف جنيه عن كل 300 ألف كم مقارنة بالسيارة البنزين، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بدعم نقدي بقدر 50 ألف جنيه  لمن يقوم بشراء  السيارة الكهربائية.

وأوضح هشام توفيق، أنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في التقسيط لمن يشتري السيارة الكهربائية.
 

الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية السيارة الكهربائية المصرية

مواد متعلقة

أستاذ جراحة: عملية حزام المعدة لم تعد تجرى حاليا (فيديو)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مقابل مليون دولار.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مدرب الأهلي الجديد

مفاجأة مدوية.. كريستيانو رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد

بيراميدز يفتح الباب أمام الأهلي لضم نجم منتخب مصر

نجم الأهلي يقرر الرحيل عن الفريق إلى هذا النادي

تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما في "هتك عرض الفتيات"

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

سانده عمرو أديب وشافكي المنيري.. ما لا تعرفه عن الأيام الأخيرة في حياة وائل الابراشي