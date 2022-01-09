بعد وفاته.. ما لا تعرفه عن الإعلامي وائل الإبراشي

رحل عن عالمنا الإعلامي وائل الإبراشي إثر إصابته بفيروس كورونا اللعين، فهو من أشهر الإعلاميين الذين يديرون المناظرات الفكرية ومناقشات الرأي، حيث كتب نجل شقيقة عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمه والمغفرة”.

ما لا تعرفه عن الإعلامي وائل الإبراشي



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية أبرز النقاط حول حياته، ومعلومات لا تعرفها عن الإعلامي وائل الإبراشي:

ولد الإعلامي وائل الإبراشي في مدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، في 26 أكتوبر 1963.

عمل الإعلامي وائل الإبراشي في بداية حياته صحفيًا بجريدة روزاليوسف، وجريدة صوت الأمة.

ترأس الإعلامي وائل الإبراشي تحرير جريدة صوت الأمة عام 2006.

تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح عام 2013.

قدم الإعلامي وائل الإبراشي برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم.



انتقل الإعلامي وائل الإبراشي للقناة الأولى لتقديم برنامج التاسعة.



قدم الإعلامي وائل الإبراشي برنامج كل يوم على قناة أون، ثم قدم برنامج الحقيقة على قناة دريم 2.

سجل الإعلامي وائل الإبراشي العديد من السبق الصحفي باسمه منها:

قضية لوسي أرتين.

غرق عبارة السلام.

مقتل المجند سليمان خاطر.

مذبحة بني مزار.

سر عداء مبارك للفريق الشاذلي.

معاناة مرضى الإيدز في مصر.

أسباب اغتيال السادات.

التعذيب في السجون.

مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ 25 سجينًا مصريًا.

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي في 26 ديسمبر 2020 إصابته بفيروس كورونا، وكان يحاول طمأنت متابعيه من خلل رسالة بعثها لزميله عمرو أديب.

وكتب الإعلامي وائل الإبراشي: "نقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

كما كشف الإعلامي محمود سعد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلا "وائل الإبراشي يتحدث بصعوبة لذلك تأجل ظهوره على الشاشة”.

ورحل الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه حتى وفاته، وأبعدته عن الشاشة.