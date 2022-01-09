لصالح حياة كريمة

وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج قاموا بتجميع 5 مليون جنيه

توك شو
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالشباب القائم على منتدى شباب العالم، معربة عن سعادتها الكبيرة بحضور شباب مصر بالخارج مع الشباب هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه شباب من مختلف الجنسيات حول العالم. 

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية  أنها شاركت في ورشة عمل عن  استعراض نتائج ملموسة على أرض الواقع لمبادرة حياة كريمة.

وأكدت مكرم أنها تحدثت خلال الورشة، عن دور المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة، مشددة على أن  دور وزارة الهجرة كان متمثل في دعم المصريين بالخارج لمبادرة حياة كريمة، مضيفة أنه تم الترويج للمبادرة في الخارج وتعريف المصريين بالخارج بكافة المشروعات القومية المنفذة والتي تهدف لخدمة المواطن المصري.

وكشفت نبيلة مكرم، أنها قامت مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في تجميع ٥ مليون جنيه من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية تم جمع 5 ملايين جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة خلال جلسة حوارية اليوم مع المصريين بالخارج، وهناك شباب من الجيل الثاني والثالث واعي بقضايا الدولة وتمكنوا من دعم المبادرة بآلاف الدولارات.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منتدى شباب العالم مبادرة حياة كريمة

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