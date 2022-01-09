تكريم المشاريع الطلابية الفائزة في النسخة السابعة من مبادرة "نجوم الأعمال" بالشارقة

كرمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية.. المشاريع الطلابية الفائزة والمشاركة ومجموعة الجهات المتعاونة والداعمة لفعاليات النسخة السابعة من مبادرتها المجتمعية "نجوم الأعمال" والتي عقدتها في منتزه كشيشة في منطقة الرحمانية بالشارقة بالتعاون شريكها الاستراتيجي مجلس الشارقة للتعليم.

حضر الحفل الذي أقيم في مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار بالشارقة..

سعادة محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم الجهات الداعمة والمتعاونة وعدد من مؤثري التواصل الاجتماعي المساهمين في النشر والترويج للمبادرة والمشاريع فيها وطلبة المدارس والجامعات الذين شاركوا بمشاريعهم في المبادرة.

وأوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد".. أن النسخة السابعة من المبادرة شهدت مشاركة 40 مجموعة طلابية منها 20 مجموعة لطلبة المدارس ومثلها لطلبة الجامعات وبإجمالي مشاركين بلغ 99 طالبًا وطالبة منهم 37 طالبًا و62 طالبة فيما كان إجمالي عدد المشاركين من المدارس 52 طالبًا وطالبة في حين بلغ عدد طلبة الجامعات 47 مشاركًا ومشاركة.