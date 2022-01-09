أوميكرون قد يكبد الاقتصاد البريطاني 48 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت دراسة بريطانية أن حالات الغياب عن العمل والعزل الإلزامي بسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون" قد يكبد اقتصاد المملكة المتحدة خسارة قدرها 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار).


وأظهرت الدراسة - التي أجراها مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، حسبما نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية - أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي وتستند إلى افتراضات التخطيط الحكومية بمعدل تغيب بنسبة 25%.


وتؤدي الإصابات المتزايدة الناجمة عن متغير "أوميكرون" القابل للانتقال بشكل كبير إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية والشركات في البلاد، مع تزايد أعداد الموظفين المصابين أو المنعزلين.

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