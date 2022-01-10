عضو التنسيقية: المنتدى يعطي الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم

قال محمد عز الرجال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم متطوعين، والهدف من المشاركة تبادل وجهات النظر، وتحقيق واقع أفضل للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن تجربة الدولة المصرية في مواجهة كورونا حاز على اهتمام كبير في ورش التحضير للمنتدى خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "عز الرجال"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن تنسيقية شباب الاحزاب شاركت اليوم في 5 ورش في المنتدى، ومنهم هذه الورش دور التكنولوجيا في الاسواق الناشئة، لافتَا إلى ان هناك تصاعد كبير في الشركات النائطة خلال ازمة كورونا.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الدول الإفريقية اعتمدت على التكنولوجيا المالية خلال ازمة كورونا، من خلال الدفع النقدي اللا تلامسي، مشيرًا إلى أن تكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة، من خلال مبادرة كريمة كان أحد المناقشات داخل الورش التحضرية للمنتدى، مضيفًا أن المنتدى يعطي الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم ورؤيتهم تجاه المستقبل.