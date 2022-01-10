عاجل.. وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لتأمين منتدى شباب العالم

حوادث
محمود توفيق وزير
محمود توفيق وزير الداخلية
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عقد محمود توفيق، وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم (2022) في نسخته الرابعة، والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من (10 حتى 13 الجاري بمدينة شرم الشيخ.

 

واطلع الوزير خلال الاجتماع على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

 

وكلف القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

 

وأجرى الوزير جولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، وتفقد عددًا من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، موجهًا باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.

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