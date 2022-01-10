رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشار خبراء الهيئة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وشدد الخبراء على أن الطقس يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأوضح الخبراء أن هناك فرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 العظمى 16

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة في رفح الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 العظمى 17

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في طابا الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 17

درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 25

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 25