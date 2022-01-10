مصطفي فتحي يصدم الزمالك بقرار ناري

حسم مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، موقفه النهائي بخصوص الرحيل عن القلعة البيضاء، في الفترة المقبلة بعد تلقيه عرضا من السعودية.



وأكد مصطفى فتحي لمسئولي الزمالك على تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي بنادي التعاون السعودي، خلال شهر يناير الجاري بعد تلقيه عرضا مغريا من النادي السعودي.



وأوضحت تقارير صحفية أن اللاعب رفض فكرة تجديد عقده في جلسته مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، في وجود وكيله أحمد يحيى.



وأبلغ فتحي الإدارة البيضاء بقراره النهائي، بشأن رغبته في الرحيل إلى التعاون السعودي، مؤكدا أنه حال رفض الزمالك رحيله في يناير، سيكون بنهاية الموسم كرحيل مجاني.



وأنهى مصطفى فتحي، اتفاقه مع إدارة التعاون السعودي على الانتقال لصفوفه لمدة 3 مواسم ونصف تبدأ يناير الجاري، حال موافقة الزمالك على رحيله، على أن تقل المدة لـ3 مواسم فقط حال الرحيل نهاية الموسم.

