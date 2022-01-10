آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

تصدر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة اليوم الاثنين تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم الكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من قبل نجله.

عبدالرحمن أبو زهرة

وأعلن نجل عبدالرحمن أبو زهرة إصابة والده الفنان القدير بفيروس كورونا، مطمئنا محبيه وجماهيره بشأن حالته الصحية ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات بسبب أزمته الصحية الصعبة التي يمر بها.

إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بكورونا

وفاجأ نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة الجماهير بشأن تعاطي والده 3 جرعات من لقاح كورونا المضاد، مشيرا إلى أنه يعاني من تداعيات الفيروس مضيفًا: "والحمدلله حالته مستقرة، وغير متدهورة".

عبدالرحمن أبو زهرة حصل على اللقاح

وأشار نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إن والده حصل على لقاح فيروس كورونا، والجرعة الثالثة التعزيزية، لافتا أن والده عانى من ضيق تنفس شديد ما استدعى إلى نقله لمستشفى العجوزة بإحدى رف العزل.

معاناة عبدالرحمن أبو زهرة

وعانى عبدالرحمن أبو زهرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، من تداعياته الشديدة حيث أبدى وجود صعوبة شديدة في التنفس حيث قال لعائلته: "مش قادر أخد نفسي".

تطورات حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وأجرى الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة أنه قام بإجراء المسحة مرتين والعديد من التحاليل، وجاءت النتيجة إيجابية، وطالب ابنه جمهور والده بالدعاء له بسرعة الشفاء.

مشاركات عبدالرحمن أبو زهرة الأخيرة

وظهر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، أمام ماجد الكدواني، رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد شاهين، إخراج أحمد الجندي، وهي آخر مشاركاته الدرامية.

عبدالرحمن أبو زهرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ظهر عبدالرحمن أبو زهرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نوفمبر الماضي، رفقة نجله أحمد، مرتديا الكمامة خلال دعمه لصديقه الفنان القدير رشوان توفيق، الذي حضر الحفل لتقديم جائزة أحسن ممثل للفنان محمد ممدوح.