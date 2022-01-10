الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات ترتفع لـ151 مليار دولار

ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنهاية العام 2020 إلى 554.1 مليار درهم "151 مليار دولار"، حسب تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال التقرير: "أصبحت الإمارات إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلًا حول العالم، مضيفًا أن الدولة تمكنت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي بعد أن هيأت بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة اسـتثمارية مرنـة.

وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، حازت الإمارات في العام 2020 المرتبة 15 عالميًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما صنفت الدولة الأكثر استقطابًا للاستثمارات على على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى جانـب الاستثمارات الإماراتية المباشرة للخارج، عكست البيانـات تطورًا كبيرًا فـي حجـم هـذه الاستثمارات؛ الأمر الذي مكن الدولة من الانضمام إلى قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال 2019.

وأفاد التقرير أن قيمة الاستثمارات المباشرة الصادرة من الدولة في العام في العام 2010 قرابة 7.40 مليار درهم، وفي العام 2015 نحو 61.30 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدولة في العام 2019 نحو 77.9 مليار درهم.

وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني من 2021؛ ليصل إجمالي قيمته إلى 98.84 مليار درهم، مقارنة بـ 95.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وأظهرت التقديرات الأولية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي ارتفع إلى 104.48 مليار درهم عام 2020، بنمو 2.3% أو ما يعادل 2.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 102.159 مليار 2019.