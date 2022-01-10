تشافي يحسم موقف مشاركة ثنائي برشلونة في السوبر

حسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، موقف الثنائي فيران توريس الوافد الجديد، والمدافع الأوروجوياني رونالد أروخو من مواجهة ريال مدريد في السوبر الإسباني.



ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويسعى من وراء ذلك للفوز حتى يصل للنهائي الأول له مدربًا للنادي الكتالوني.



وصرح تشافي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا كانت نتيجة اختباراتهما سلبية، سيسافر فيران توريس وأروخو إلى الرياض".



فيران يغيب عن برشلونة بسبب الإصابة بـ فيروس كورونا، بينما أروخو تعرض لإصابة في مشط اليد اليمنى خلال مواجهة الكأس الأخيرة ضد ليناريس.

