تفاصيل انتقال مصطفى فتحي إلى صفوف التعاون السعودي

تصدر اللاعب مصطفى فتحي نجم الزمالك، تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق العاشر من يناير 2022، عقب ظهور أنباء انتقاله إلى صفوف التعاون السعودي.

حقيقة انتقال مصطفى فتحي

وتساءل جمهور نادي الزمالك عن آخر تطورات انتقال لاعبهم الموهوب مصطفى فتحي إلى صفوف فريق التعاون السعودي وحقيقة الانتهاء من المفاوضات بين اللاعب وفريقه الجديد.

تطورات انتقال مصطفى فتحي للتعاون

من جانبه كشف سليمان الفهيد، المتحدث الإعلامي للتعاون السعودي، أن ناديه لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك بخصوص المقابل المادي لشراء المدة المتبقية في عقد مصطفى فتحي لاعبهم.

تفاصيل عقد مصطفى فتحي

وأوضح الفهيد أن مصطفى فتحي لاعبا في صفوف الزمالك حتى آلان ولم يحسم موقفه بشكل نهائي من الانتقال للتعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع رفضه الإفصاح عن المقابل المادي.

المقابل المادي في صفقة مصطفى فتحي

ورفض المتحدث الإعلامي للتعاون السعودي الإفصاح عن المقابل المادي المعروض من التعاون، ومطالب الزمالك المادية بشأن ضم مصطفى فتحي لافتا أنه سيتم الإعلان عن كل شيء في حالة إنهاء الصفقة بشكل رسمي بين الناديين.

رغبة مصطفى فتحي

وأبدى اللاعب مصطفى فتحى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما تلقى اللاعب بعض العروض الخليجية عقب ظهوره بمستوى جيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب.

مصطفى فتحي والانتقال للتعاون

وأعرب مصطفى فتحي عن رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق التعاون السعودي، ولا سيما مع وجود عرض مالي كبير، حيث ينتهي تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل مجانا.

خروج مصطفى فتحي من قائمة المنتخب

واستبعد المدير الفني كارلوس كيروش من حساباته اللاعب مصطفى فتحي رغم استعانته به في بطولة كأس العرب بقطر، ليخرج من القائمة النهائية التي تشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، مع استبعاد بعض النجوم الآخرين على رأسهم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، وحسين الشحات، وضم مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه ومحمد صلاح.