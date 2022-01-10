رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": طرح 15 محلًا تجاريًا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئـيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢۳ م٢ إلى ٤٦ م٢ ) بالسوقين التجاريتين رقمي (۲ و۳) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20/2/2022.


وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة،  موضحًا أنه تم إتاحة كراسة الـشـروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

 

 

 

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