ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية في الإمارات إلى 554 مليار درهن

ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات بنهاية العام 2020 إلى 554.1 مليار درهم "151 مليار دولار"، حسب تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة"، الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال التقرير: "إن الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلًا حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديرًا للاستثمار الخارجي كذلك"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد.

وأضاف أن الامارات تمكنت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي بعد أن هيأت بنيتهــا التحتيــة والتشــريعية لتوفيــر بيئــة اســتثمارية مرنــة ومنفتحــة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأمــوال إلــى جميــع القطاعات.

وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حازت الإمارات في العام 2020 المرتبة 15 عالميًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما صنفت الإمارات الدولة الأكثر استقطابًا للاستثمارات على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى جانـب الاستثمارات الاماراتية المباشرة للخارج، عكست البيانـات تطورًا كبيرًا فـي حجـم هـذه الاستثمارات، الأمر الذي مكن الدولة من الانضمام إلى قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال 2019، حسب تقرير "الأونكتاد".

وأفاد تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة"، أن قيمة الاستثمارات المباشرة الصادرة من الدولة في العام 2005 بلغت نحو 13.77 مليار درهم، وفي العام 2010 قرابة 7.40 مليار درهم، وفي العام 2015 نحو 61.30 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدولة في العام 2019 نحو 77.9 مليار درهم.