سفيان أمرابط على طاولة ميلان

عاد الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، لدائرة اهتمام نادي إي سي ميلان الإيطالي مجددًا، والذي يسعى للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "LaNazione" الإيطالي فإن أمرابط البالغ من العمر 25 عامًا، ينوي مغادرة الفيولا، وهذا ما يريد ميلان استغلاله.



أمرابط يلعب مع فيورنتينا منذ صيف 2020، قادمًا من نادي هيلاس فيرونا الذي قدم معه أوراق اعتماده في إيطاليا.



اللاعب هو الشقيق الأصغر لنجم المغرب والنصر السعودي السابق نور الدين أمرابط، وهو مولود في هولندا، ولعب هناك مع أوتريخت وفينورد، ولعب أيضًا لكلوب بروج البلجيكي.

