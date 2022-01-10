الذهب يستقر قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع



استقر سعر الذهب الاثنين 10 يناير، قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأميركية لشهر ديسمبر والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأميركا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1795.11 دولار للأونصة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.



وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأميركية 0.2% إلى 1794.00 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، بعد محضر اجتماع الفداراي والذي أشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.

وارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بمعدلات أقل من المتوقع في ديسمبر في ظل نقص العمالة، في حين قد يظل نمو الوظائف متوسطا في المدى القريب بسبب زيادة الإصابات بكورونا وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولار للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.1% إلى 956.10 دولار للأونصة وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1927.25 دولار للأونصة.