بسمة وهبة مطلوبة على جوجل بعد إصابتها بـ "أوميكرون"

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة اليوم الاثنين الموافق العاشر من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان إصابته بمتحور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

بسمة وهبة

وكشفت بسمة وهبة يوم أمس عن إصابتها بالمتحور "أوميكرون" عبر خاصية "نستوري" على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، لافتةً أنها اتخذت كافة الاحترازات من الجائحة.

إصابة بسمة وهبة بكورونا

وأكدت بسمة وهبة اتخاذها واتباعها كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة لتجنب الإصابة بكورونا، مشيرةً إلى هروبها واختبائها من الفيروس "الملعون" على حد وصفها.

بسمة وهبة واتخاذها كافة الإجراءات

وقالت الإعلامية بسمة وهبة إن الحذر لا يمنع القدر، مضيفةً: "أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب عنا"، وذلك عقب فترة من تعرضها لأزمة صحية مفائجة.

وعكة بسمة وهبة الصحية

وعانت بسمة وهبة من وعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع عبر المحور، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل،.

بسمة وهبة على فراش المرض

ونشرت صفحة بسمة وهبة الرسمية صورة لها على فراش المرض من داخل المستشفى، معلقة: "بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت إلى الرعاية المركزة".

تعافي بسمة وهبة

وتعافت بسمة وهبة وعادة لبرنامجها مرة أخرى ومن ثم أصيب بفيروس كورونا المستجد، حيث توقف استكمال إذاعة الحلقة من برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة المحور، لإصابتها بوعكة صحية أثناء الفاصل تم نقلها على إثرها إلى المستشفي.