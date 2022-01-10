موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

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موعد مباريات منتخب
موعد مباريات منتخب مصر
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يتساءل الكثيرون عن موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يخوض منتخبنا الوطني مواجهة مهمة في مستهل مشواره أمام نيجيريا.

 

تشكيلة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا

 

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة نيجيريا المرتقبة ضمن الدور التمهيدي من لطولة كأس أمم فريقيا والتي من التوقع أن تكون نارية لما يتمتع به المنتخبين من تاريخ. 

 

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا

 

ويخوض منتخب مصر بقيادة كيروش مواجهة نارية أمام نظيره نيجيريا فى تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء فى افتتاحية منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام مباريات مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا حيث وقع في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو في السطور التالية:

 

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

 

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا

 

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر أولى مواجهاته في بطولة كأس أمم إفريقيا بتشكيل مكون من الشناوي فى حراسة المرمى وأبوالفتوح وحجازى ومحمود حمدى الونش وأكرم توفيق فى خط الدفاع وعبدالله السعيد وحمدى فتحى والنني فى منتصف الميدان وفى خط الهجوم مرموش ومصطفى محمد وصلاح.

 

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